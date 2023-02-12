إسلام آباد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأرسلت الحكومة الباكستانية دفعة أخرى من مواد الإغاثة لضحايا الزلزال في تركيا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أقامته باكستان لدعم المتضررين من الزلزال.وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في بيان اليوم أن شحنة أخرى مكونة من حوالي خمسة أطنان من مواد الإغاثة، بما في ذلك البطانيات والخيام الشتوية، تم إرسالها إلى تركيا عبر رحلة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية.كما غادر فريق طبي مكون من 10 أعضاء من باكستان اليوم إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإغاثة الجارية في المناطق التي ضربها الزلزال.وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الباكستانية أنه من المقرر أن يغادر فريق طبي آخر يضم 10 أطباء من المعهد الباكستاني للعلوم الطبية إلى سوريا في وقت لاحق.// انتهى //17:49ت م0114