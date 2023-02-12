الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, بمبعوث النرويج الخاص لليمن شيشتي ترامسدال.وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الجمهورية اليمنية، وتأكيد موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.كما استعرضت جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية كافة بما يسهم في وصول اليمن إلى السلام المنشود وفق المرجعيات الثلاث، وبُحثت أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة النرويج بما من شأنه دعم أمن واستقرار اليمن.شارك في الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الجمهورية اليمنية السفير سرحان المنيخر.// انتهى //17:50ت م0115