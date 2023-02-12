القدس المحتلة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل قصي رضوان, والذي يبلغ 14 عامًا، متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وقد أسفرت عملية الاقتحام للمخيم عن إصابة فلسطينيين آخرين.وباستشهاد الطفل اليوم, يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدًا, بينهم عشرة أطفال.// انتهى //17:56ت م0118