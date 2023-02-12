الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، مع وفد من أعضاء البرلمان البريطانيبمجلسيه العموم واللوردات، برئاسة ياسمين قريشي، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة, استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات, لا سيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، والسبل التي تمكّن من تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل المستمر.يذكر أنّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //17:56ت م0119