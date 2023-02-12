إسلام آباد 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسكشف السفير البولندي لدى باكستان ماسيج بيسارسكي، أن باكستان وبولندا تعملان على استكشاف المزيد من سبل تعزيز التجارة والاستثمارات في قطاعات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، وتجهيز الأغذية، وقطاع الزراعة.وأوضح في تصريح اليوم بإسلام آباد أن حجم التجارة بين باكستان وبولندا وصل إلى أكثر من 723 مليون دولار، وهناك مساعي ثنائية لرفع هذا المبلغ في المستقبل.وأكّد أن بولندا من أسرع أسواق التصدير لباكستان نموًا، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة لإقامة شراكات مؤسسية بين جامعات بولندا وباكستان لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.// انتهى //17:56ت م0120