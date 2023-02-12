جيزان 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واستشارك جامعة جازان في مهرجان البن السعودي العاشر، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة جازان.وتستعرض الجامعة عبر جناحها أبرز إسهاماتها في دعم إنتاج البن من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع البحثية لتطوير زراعة البن، والتدريب على إنشاء مزارع البن الاستثمارية.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن جامعة جازان تعد عنصرًا رئيسًا في احتفالات المنطقة، لا سيما مهرجان البن لما لها من إسهامات علمية وبحثية، مبينًا أن جناح الجامعة يستعرض أبرز الأبحاث البيئية والزراعية التي أنجزها مركز البحوث والدراسات البيئية، الذي يُسهم في دعم مزارعي البن وتطوير قدراتهم، من خلال تنفيذ العديد من الورش والدورات التدريبية التي استهدفت الطرق العلمية الصحيحة لزراعة البن، ومكافحة الآفات لتحقيق أعلى معدلات الجودة في الإنتاج وزيادة المحصول وفق المعايير العلمية.// انتهى //17:58ت م0121