الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسوقعت الأكاديمية المالية مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، وذلك ضمن أعمال ملتقى السوق المالية السعودية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج تدريبية وشهادات مهنية للمتخصصين في مجال الأسواق المالية في المملكة.وقع المذكرة من جانب الأكاديمية المالية مدير عام الأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان ومن جانب مجموعة تداول السعودية الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس خالد بن عبدالله الحصان.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين والعمل المشترك في تبادل الخبرات وتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والبرامج التدريبية، إضافة إلى إقامة الندوات وورش العمل التوعوية المشتركة.يذكر أن الأكاديمية المالية هي الجهة المعتمدة لتقديم الاختبارات المهنية الإلزامية وغير الإلزامية بالتعاون مع الجهات الرقابية للقطاع المالي في المملكة، ممثلة بالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية حيث تتولى مهمة الإشراف، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية لقطاعات البنوك، والتمويل، والتأمين، والأوراق المالية، كما تتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالقطاع، لاستضافة الاختبارات الخاصة بأبرز الشهادات والمؤهلات المهنية.// انتهى //18:05ت م0123