الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، معالي وزيرة الدولة المبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية جنيفر مورغان.وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، واستعراض مبادرات المملكة في هذا المجال خاصة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.// انتهى //19:14ت م0128