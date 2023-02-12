عمّان 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة اليوم, برئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي الياباني، الفريق أول كوجي يامازاكي الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث فرص ومجالات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، والمجالات الدفاعية.// انتهى //19:14ت م0129