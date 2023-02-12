الخرج 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" اليوم, معرضًا للفنون البصرية في محافظة الخرج, بحضور عدد من المهتمين والمهتمات بالفنون البصرية والتشكيلية بالمحافظة.ويشتمل المعرض الذي يستمر خمسة أيام على 33 عملًا فنيًا يمثل عدد من المدارس التشكيلية وإبراز جمالياتها، إضافة للصور الفوتوغرافية, وسيتخلل المعرض أيضًا العديد من الورش التفاعلية.وأوضح مدير الجمعية عبيد البراك أن الجمعية تسعى ضمن أهدافها إلى إبراز المواهب الفنية, مؤكدًا أهمية استثمار الفن التشكيلي ليكون محققًا لأهداف رؤية 2030 بمختلف المجالات, مشيرًا إلى أن كرنفال اليوم يتصف بجذب المهتمين والممارسين والمتذوقين للفنون التشكيلية من المحافظة وخارجها, منوهًا بدعم سمو محافظ الخرج للمبدعين وللفنانين بالمحافظة وبدور شركاء النجاح الداعمين الذي أسهم في تحقيق أولى خطوات النجاح.// انتهى //19:27ت م0131