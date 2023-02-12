لندن 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسفاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب "إيلاند رود" وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل أهداف مانشستر راشفورد في الدقيقة (80)، جارناتشو في الدقيقة (85).وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثالث، في ما بقي رصيد ليدز عند 19 نقطة في المركز ال17.// انتهى //19:29ت م0132