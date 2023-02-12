المدينة المنورة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسينفذ مركز "تمكن" الشامل للتوحد بالمدينة المنورة حزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية لتنمية مهارات وقدرات ذوي التوحد.وتتضمن الأنشطة برامج تشمل الرسم والتلوين والطهي، والتعرف على فصل الشتاء والتصوير داخل الإطار لتعزيز ثقة الطفل بنفسه ومعرفة هويته الشخصية وتعزيز المهارات الحركية الإدراكية التفاعلية والمهارات الحركية الدقيقة.وأوضحت رئيسة قسم التعليم الخاص بالمركز تغريد الثلجي، أنه تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي والتفاعل بين أطفال اضطراب طيف التوحد بشكل جماعي، نفذ المركز سلسلة من الأنشطة والفعاليات تحقق المفاهيم والمهارات التي يتم التدريب عليها ضمن فصول التعليم العام "مهارات إدراكية تعليمية ترفيهية تفاعلية حسية " لتمكين الأطفال من التفاعل والتواصل، مبينة أن الأنشطة كانت ما بين الزراعة والتشكيل بالصلصال والتصوير والأنشطة الحركية وانعكست هذه الأنشطة على تطور مهارات وقدرات الطلاب التواصلية.بدوره أشار مدير المراكز والبرامج الدكتور مهند فريحات أن من أهم الأهداف التي تحققها الأنشطة الجماعية لأطفال المركز، رفع ثقة الطفل بنفسه من خلال الإنجاز والتقدم والمشاركة وتطوير المهارات التفاعلية الاجتماعية خارج نطاق الفصل وتطبيق الأهداف بشكل أنشطة تفاعلية مع الأطفال ويولي مركز تمكن اهتماماً خاصاً بهذه الأنشطة إيماناً بأهمية الجانب التأهيلي ودورها في تنمية مهارات الأطفال ذوي طيف التوحديُذكر أن مركز "تمكن" نظم منذ افتتاحه عددًا من البرامج والدورات والفعاليات، لأسر المستفيدين لتوعيتهم وتثقيفهم باضطراب طيف التوحد، ليستكملوا الخطة العلاجية للطفل داخل المنزل.// انتهى //19:59ت م0133