لندن 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسصعد مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه في المباراة التي جمعته اليوم مع ليدز يونايتد.وانتهت المباراة التي أقيمت على أرض ليدز يونايتد بهدفين لمانشستر يونايتد مقابل لا شي لأصحاب الأرض.وقفز رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة من 23 مباراة، فيما بقي ليدز عند 19 نقطة ويحتل المركز الـ17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.//انتهى//20:17ت م0134