دبي 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسشاركت وزارة المالية اليوم، في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبحضور خبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ووزارات المالية في الدول العربية.ومثل الوزارة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، حيث استعرض خلال كلمته في المنتدى عددًا من التجارب السعودية الناجحة في المجالات ذات العلاقة، ومن أبرزها جهودها على صعيد استدامة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية.ويهدف المنتدى إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، إضافة إلى متابعة الجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.// انتهى //20:27ت م0135