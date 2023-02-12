الطائف 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسحصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ، على شهادة الاعتماد كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية لمدة عام، من برنامج الحماية من الإشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية بوزارة الصحة.ونجح تخصصي الطائف في استكمال المتطلبات الأساسية الأربعة لمعايير شهادة الاعتماد؛ وهي: الاكتشاف المبكر للحوادث وفريق الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية , ومعيار تحديد المسئوليات والأجهزة والمستلزمات اللازمة لأعضاء فريق الاستجابة الصحية للطوارئ الإشعاعية والنووية , وأخيرًا معيار التدريب على تنفيذ الخطة ، حيث حصل في جميع المعايير على 100 % كتقييم نهائي.الجدير بالذكر أن برنامج المسح الإشعاعي يقوم بدور مهم في إجراء المسوحات الإشعاعية لأقسام الأشعة ومناطق الاستجابة وعلاج المصابين عند حدوثها؛ للتأكد من عدم وجود تسربات إشعاعية وتقليل الآثار المترتبة على ذلك.// انتهى//20:30ت م0136