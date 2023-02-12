عام / مدير الأمن العام ومدير عام السجون يوقّعان اتفاقية لتعزيز التكامل في ربط البيانات بين القطاعين
الأحد 1444/7/21 هـ الموافق 2023/02/12 م واس
الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واس
وقَّع معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي؛ ومدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش-اليوم- اتفاقيةً لتعزيز التكامل في الربط بين (منصة أمن، ونظام السجون).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع جودة العمل التكاملي بين القطاعي، وتسهيل وتسريع الأعمال ضمن التحول الرقمي وتمكينه في قطاعات وزارة الداخلية، وفقًا لسياسات حوكمة وإدارة وحماية البيانات الشخصية في المملكة.
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20:36ت م
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