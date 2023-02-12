الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسوقَّع معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي؛ ومدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش-اليوم- اتفاقيةً لتعزيز التكامل في الربط بين (منصة أمن، ونظام السجون).وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع جودة العمل التكاملي بين القطاعي، وتسهيل وتسريع الأعمال ضمن التحول الرقمي وتمكينه في قطاعات وزارة الداخلية، وفقًا لسياسات حوكمة وإدارة وحماية البيانات الشخصية في المملكة.// انتهى //20:36ت م0137