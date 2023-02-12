القدس المحتلة 21 رجب 1444هـ الموافق 12 فبراير 2023م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء اليوم، خلال اعتداء جيش الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 71 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق في قمع جيش الاحتلال للفلسطينيين، على أبواب جامعة القدس في بلدة أبو ديس، بينهم أربعة أصيبوا بالرصاص المعدني.وكان قد استشهد طفل وجرح عدد آخر خلال اقتحام جيش الاحتلال مساء اليوم مخيم جنين شمال الضفة الغربية.كما هدم جيش الاحتلال، منزلاً ومنشآت زراعية، في قرية فصايل بمدينة أريحا، في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية؛ لتعزيز وتكريس الاستيطان والتهويد.//انتهى//21:13ت م0139