الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسبلغ عداد الأرقام لزوّار تقويم الرياض 14 مليون زائر في جميع مناطقه، التي تحتضن العديد من الفعاليات وتقدمها بخيارات واسعة تستوفي الاهتمامات وتشبع الرغبات الترفيهية.وتزايدت أرقام زيارات تقويم الرياض الذي يستقطب بفعالياته أوجه الترفيه العديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ ليشكل صناعة جديدة ومبتكرة للاستمتاع في أنحاء العاصمة الرياض، التي تشهد أحداثًا استثنائية تبلغ قمتها من التميُّز، ومن أبرزها ؛ ليلة صوت الأرض المقامة في الأول من فبراير الجاري،إذْ حصدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا ذاع صيته في أرجاء العالم العربي.ويتنوع تقويم الرياض بمواقعه المميزة الترفيهية التي يتميَّز كلٌّ منها بطابع خاص، حيث منطقة رملة تيرازا التي افتتحت مؤخرًا ، إلى جانب مناطق بوليفارد وورلد وبوليفارد رياض سيتي وذا جروفز.وتتعدد الأنشطة الترفيهية ضمن فعاليات تقويم الرياض ، الذي يستمتع زواره بعرض المسرحيات الكوميدية وإقامة الحفلات الغنائية لأشهر الفنانين، واستقطاب أشهر المطاعم والمتاجر والفنون والموسيقى والفرق العارضة، ومختلف الفعاليات التي تأخذ الزوار إلى مدى مملوء بالترفيه المميَّز.// انتهى //21:41ت م0141