حفر الباطن 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسرعى صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن اليوم، المحاضرة التي نظَّمَتها جامعة حفر الباطن بعنوان " دور طلاب الجامعات في خدمة الأوطان وتنمية المجتمعات"، ألقاها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر، وذلك على مسرح الجامعة الرئيس والبث المباشر إلى فروعها كافة.وتناول الشيخ السديس في محاضرته عدداً من المحاور،إذْ بيَّن أن المملكة جعلت تكريم الإنسان في صدارة اهتماماتها، واعتنت بالتعليم منذ تأسيسها، حتى العهد الحاضر، مبيناً أن رؤية المملكة تتطلع إلى جودة المخرجات والمستهدفات المبنية على رسالتها التي تتضمن العناية بالدين والعناية بالإنسان وتكريمه وتعليمه العلم النافع، وأهمية التحصين الفكري للشباب واتباع منهج الوسطية والاتزان والبعد عن مسالك التطرف والغلو، وتحقيق الأخوة والبعد عن التعصب والطبقية، والتعاون على البر والتقوى والتكامل بين أبناء المجتمع، والعمل بروح الفريق والتنسيق في العمل المؤسسي لخدمة الصالح العام، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ، مشيراً إلى دور ومكانة المرأة، وتمكينها في شتَّى المجالات على ضوء المبادئ والقيم الإسلامية لتكون أساساً في الإسهام ببناء وطنها.وعدَّ معاليه الطالبَ محور العملية التعليمية مؤكداً أهمية اضطلاع الطلاب برسالتهم ودورهم العظيم، ووضع برامج للشباب، وتبادل الحوارات معهم، وتفعيل رسالة الجامعات، وتعزيز دور طلابها ومنسوبيها في خدمة الأوطان وتنمية المجتمعات، حيث إن الجامعات صروحٌ للتعلم والتربية، تُقدم مبادراتها وإبداعاتها وابتكاراتها وبرامجها في شتَّى المجالات، من خلال العملية التعليمية والبحوث العلمية والشراكات المجتمعية، مشيراً إلى أن جامعة حفر الباطن أحد هذه الممكنات لإثراء تجربة الطلاب وتمكين دورهم في خدمة المجتمع؛ ليكون الطالب والأستاذ لبنة صالحة في بناء الوطن وتنمية المجتمع.ودعا في ختام محاضرته، أن يحفظَ اللهُ قائدَ مسيرتنا خادمَ الحرمين الشريفين، وأن يشدَّ أزرَه بوليِّ عهده، وأن يوفق قيادات الجامعات ومنسوبيها والطلاب والطالبات لخدمة هذا الوطن والمجتمع الطموح في شتَّى المسارات والمجالات.// انتهى //21:50ت م0142