الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسكرَّمت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية اليوم، المستشفيات الفائزة بمنافسة "اذهب إلى الأخضر" .وتعدُّ هذه الاحتفالية أحد الأنشطة المصاحبة للمشروع الوطني لخفض عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة المركزية التي انطلقت عام 2022م بمشاركة 26 مستشفىً على مستوى المملكة، وسعت جميع المستشفيات خلالها إلى التنافس على مدار سنة كاملة من أجل تحقيق هدف خفض العدوى عبر أهم المعايير الوطنية والعالمية.وشهدت الاحتفالية تدشين المشروع الوطني لخفض العدوى المرتبطة بالقسطرة البولية خلال تقديم الرعاية الطبية على مدى 3 سنوات قادمة.يذكر أن المشروع الوطني لخفض عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية انطلق بهدف رفع مستوى تطبيق معايير مكافحة العدوى بوحدات العناية المركزة من خلال خفض معدل عدوى الدم المرتبط بالرعاية الطبية التي قد تشكِّل خطرًا حقيقيًّا على صحة المريض وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية ، ويعدُّ هذا المشروع ضمن المشاريع الوطنية المواكبة لبرنامج التحول الصحي،التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافه الإستراتيجية؛ ومن أهمها تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية،ورفع جودة الرعاية الصحية، واشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تمتدُّ إلى عام 2024م.// انتهى //22:12ت م0144