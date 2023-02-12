الرباط 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسعبَّرت الجماهير السعودية عن سعادتها وفخرها باحتلال فريق الهلال السعودي المرتبةَ الثانيةَ في ختام منافسات كأس العالم للأندية 2022، التي استضافتها المغرب، رغم الخسارة في المباراة النهائية التي جمعته بفريق ريال مدريد الإسباني على أرضية إستاد الأمير مولاي عبدالله بالرباط، وانتهت نتيجتها بـ 5-3 .وأكد عدد من الجماهير السعودية الحاضرة في مدرجات ملعب المباراة لمساندة الهلال، أن ممثل الوطن أظهر مستوى عاليًا، وقدَّم لاعبوه مباريات جيدة في جميع المواجهات التي لعبوها في المونديال، منوِّهين بأداء الفريق الذي أعطى سمعة جيدة لكرة القدم السعودية، إذ باتت حاضرة بشكلٍ أكثر كثافةً وتميُّزًا على مستوى المنافسات العالمية، سواءً على صعيد المنتخب الأول وباقي فئاته السنية أم على صعيد الأندية، مستدلين بالإنجاز الذي حقَّقه الهلال مساء أمس.وعَدُّوا تسجيلَ لاعبي الهلال 3 اهداف في مرمى ريال مدريد الإسباني، أمرًا يفرض احترام الجميع للفريق السعودي، بوصف الفريق الإسباني أحد أكبر الفرق العالمية، مجيِّرين ذلك لمجهود اللاعبين ولمدربهم والأطقم الفنية، الذين لم يدَّخروا جهدًا للوصول إلى هذه المرتبة، لافتين الانتباه إلى أن تحقيق الوصافة في المونديال دليل على مدى نجاح خطط وعمل ودعم القيادة الرياضية في المملكة العربية السعودية؛ الأمر الذي أسهم في وصول قطاع الرياضة إلى أعلى المراتب في مختلف المنافسات والألعاب.// انتهى //22:13ت م0145