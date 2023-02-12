لندن 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسقلص مانشستر سيتي الفارق النقطي بينه وبين منافسه أرسنال إلى ثلاث نقاط قبل لقائهما المرتقب الأربعاء القادم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تغلُّبه اليوم على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن المرحلة الـ23 للمسابقة.وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 48 نقطة من 22 مباراة، ليستعيد المركز الثاني من جاره مانشستر يونايتد.وبهذا الفوز يضرب مانشستر سيتي موعداً مهماً في القمه المنتظرة عندما يحلُّ في المباراة القادمة ضيفاً على أرسنال، الذي يتربع على الصدارة، وذلك على ملعب "الإمارات" يوم الأربعاء القادم في العاصمة لندن.//انتهى//22:18ت م0147