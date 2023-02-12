الرياض 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسعُقِدَ اليوم بالرياض الاجتماعان العادي وغير العادي للجمعية العمومية لرابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، بحضور 16 عضواً من أعضاء الجمعية.واستعرضت الجمعية في اجتماعها العادي أبرز أنشطة الرابطة منذ اجتماعها التأسيسي قبل حوالي سنة، وذلك قبل الموافقة على تعيين المدقق المالي المستقل، مناقشةً في نهاية اجتماعها مقترحات الأعضاء فيما يتعلق بتمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي برئاسة طلال بن عبدالله العبيدي.وفي الاجتماع غير العادي للجمعية جرت المصادقة على عدد من التعديلات في مواد النظام الأساسي؛بهدف تعزيز الحوكمة الداخلية، إلى جانب الموافقة على مشروع اللائحة الانتخابية للرابطة المقترح من مجلس الإدارة.وفي حديثٍ لرئيس مجلس إدارة الرابطة طلال العبيدي- عقب الاجتماعين- أكد أنه في الفترة القادمة سيواجه مجلس الإدارة تحديات عديدة؛ لذا جرى العمل مبكراً على تجاوزها بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبيناً أن فريق العمل يسعى لمواكبة المرحلة والحراك المتسارع الذي يشهده قطاع الرياضة في المملكة.// انتهى //22:22ت م0148