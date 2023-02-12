أبهـا 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسقدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز،أمير منطقة عسير مساء اليوم، التعازيَ والمواساةَ لأسرة آل أبو ملحة في وفاة عبدالوهاب بن محمد أبو ملحة -رحمه الله- وذلك بمنزل الأسرة في محافظة خميس مشيط.ودعا سموُّه، اللهَ تعالى أن يَتَغَمَّدَ الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنَه فسيحَ جنَّاته، وأن يلهمَ أهلَه وذويه الصبرَ والسلوانَ.وأعربَ ذوو الفقيدَ عن شكرهم لسموِّ أميرِ منطقةِ عسير على تعازيه ومواساته لهم في الفقيد،التي كان لها بالغُ الأَثَرِ في تخفيفِ مصابِهم.// انتهى //22:30ت م0149