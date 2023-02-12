القاهرة 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسحقَّق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً ثميناً على حساب ضيفه فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد سيراميكا إلى 21 نقطة في المركز العاشر، يليه المصري الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن كلٍّ من بيراميدز صاحب المركز الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث.ومن المقرَّر أن تستكمل مباريات الجولة الثامنة عشرة غدًا بإقامة مباراة وحيدة بين فريقي الزمالك وسموحة.//انتهى//23:26ت م0154