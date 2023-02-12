الأحساء 21 رجب 1444 هـ الموافق 12 فبراير 2023 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، معرض وفعاليات أسبوع المهنة الثاني الذي تنظمه جامعة الملك فيصل، تحت عنوان "نحو مستقبل مهني واعد" الذي يتضمن معرضًا متنوعًا لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية والبرامج التدريبية وجلسات الإرشاد المهني الفردية والجماعية.واطلع سموّه خلال جولته في المعرض الذي يستمر خمسة أيام، إلى شرح عن الفعالية وأهدافها وأبرز المشاركين فيها .بعدها شهد سمو محافظ الأحساء توقيع اتفاقية بين الجامعة و "هدف " لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلبة المتوقع تخرجهم، كما كرم سموّه في ختام جولته الرعاة والداعمين وضيف الشرف للمناسبة.وأبان معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن المعرض يستهدف إتاحة الفرص للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها وإتاحة التعرف على مجالات التوظيف، والإسهام في توعية الطلبة والخريجين والمجتمع بمكونات سوق العمل، واحتياجاته، في ضوء تقديم 34 فعالية مصاحبة تضم لقاءات، وورش عمل، وبرامج تدريبية وجلسات إرشاد مهني في مختلف الاختصاصات؛ لتنمية قدراتهم لمواجهة تحديات سوق العملِ ومتطلباته وتطويرِه؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.وثمن معاليه رعاية سمو محافظ الأحساء لهذه الفعالية النوعية، والتي تمثل امتدادًا لما تقدمه الجامعة من جهود متوالية في دعم وإثراء خريجيها بالمعرفة، والمهارة، والمهنية، ومنها؛ إطلاق منصة خريجنا كفو، ومشروع إطار كفو .// انتهى //23:37ت م0155