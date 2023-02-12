الخرطوم 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسانطلقت في الخرطوم اليوم الأحد، فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشةً "خارطة الطريق للاستمرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة لشرق السودان"، ضمن المرحلة الثالثة من الاتفاق الإطاري، بمشاركة أعضاء مجلس السيادة السوداني والأطراف المعنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية المشتركة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعغر.وتستمر الورشة حتى الخامس عشر من فبراير الجاري.//انتهى//01:08ت م0002