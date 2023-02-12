القدس المحتلة 22 رجب 1444هـ الموافق 13فبراير 2023م واسدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه اليوم الأحد، عزم الاحتلال الغاشم، بناء 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، عاداً ذلك بمثابة تحد للجهود الأمريكية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني.وأكد أبو ردينة في بيان أن الإجراءات الأحادية مرفوضة، حسب قرارات الشرعية الدولية، مشيراً في الوقت ذاته أن الاستيطان كله غير شرعي، وكله إلى زوال.//انتهى//