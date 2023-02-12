القاهرة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستعادل فريق بيراميدز المصري أمام ضيفه فريق الجيش الملكي المغربي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.بهذه النتيجة، حصد كل فريق نقطة في افتتاح مشوارهما بالمجموعة.وفي المجموعة ذاتها ، تعادل فريق فيوتشر المصري أمام مضيفه أسكو كارا التوجولي بهدف لكل منهما، ليحصد كل فريق نقطة واحدة لتتساوى كل فرق المجموعة بنفس الرصيد من النقاط.ومن المقرر أن يواجه فيوتشر مواطنه بيراميدز في الجولة الثانية على ملعب السلام بالقاهرة، بينما يلعب أسكو كارا التوجولي مع الجيش الملكي المغربي وذلك يوم الاحد المقبل.// انتهى //01:26ت م0004