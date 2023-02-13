أنقرة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في جنوب تركيا إلى 29 ألفًا و605 قتلى، حسبما أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ).وأضحت آفاد في بيان نشرته أمس أن 29 ألفًا و605 أشخاص لقوا مصرعهم حتى الآن جراء الزلزال، مشيرةً إلى إجلاء 147 ألفًا و934 شخصًا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.وذكرت أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوب تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية كهرمان مرعش.// انتهى //03:03ت م0008