المدينة المنورة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد .وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن ارتفاع الامواج تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.// انتهى //05:00ت م0009