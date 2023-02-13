روما 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسعزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك عقب فوزه على ضيفه كريمونيسي 3 / صفر أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة 22 من المسابقة.وتقدم نابولي بهدف سجله نجمه خفيتشا كفاراتسيخليا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، وفي الدقيقة 79 سجل إليف إلماس الهدف الثالث لنابولي.ورفع نابولي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني والذي سيواجه سامبدرويا اليوم الاثنين، فيما تجمد رصيد كريمونيسي عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.// انتهى //05:20ت م0012