اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/7/22 هـ الموافق 2023/02/13 م واس
طوكيو 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 17ر316 نقطة، أو 14ر1% ، ليصل إلى 81ر27354 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 42ر10 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 54ر1976 نقطة.
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