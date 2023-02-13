طوكيو 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 17ر316 نقطة، أو 14ر1% ، ليصل إلى 81ر27354 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 42ر10 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 54ر1976 نقطة.// انتهى //06:30ت م0015