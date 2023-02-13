نجران 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأزالت أمانة نجران ممثلة بالإدارة العامة للنظافة خلال الأيام السبعة الماضية 2058 طناً من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المدينة وضواحيها، وذلك ضمن دورها لتعزيز الصحة العامة.وأوضحت الأمانة أنه جرى تنظيف 1737 حاوية نظافة، إضافةً إلى الكنس الآلي لـ501129 متراً طولياً للطرق، وتنظيف 1126 متراَ طولياَ للأرصفة، وكنس يدوي لـ56791 متراً طولياً، وصيانة 9 حاويات، ورفع 6224 م3 من مخلفات البناء، و476 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3167 م2 من الحشائش.// انتهى //08:28ت م0020