تبوك 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس بطولة دوري رابطة الهواة لكرة القدم بمنطقة تبوك، بمشاركة 16 فريقاً من فرق الهواة بالمنطقة بحضور رئيس رابطة الهواة لكرة القدم بالمنطقة مفرح البلوي، ورؤساء اللجان والعديد من الرياضيين وهواة كرة القدم بالمنطقة.وأوضح رئيس رابطة الهواة لكرة القدم بالمنطقة لاأن جميع بطولات الرابطة الرسمية والتنشيطية تقام تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ووزارة الرياضة التي تعتبر المظلة الرئيسة للرابطة والمنظمة لعلاقتها بالجهات الحكومية والرياضية وذات العلاقة وفق النظام الأساسي للرابطة.وبين أنه يشارك في البطولة 16 فريقاً من فرق الهواة بتبوك، حيث تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، قيما تلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل من كل مجموعة الأول والثاني, مبيناً أن الحضور متاحاً للجمهور من الشباب ومحبي الرياضة بالمنطقة.// انتهى //09:04ت م0021