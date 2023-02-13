القدس المحتلة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم، وجرح عدد آخر في العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة سبعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي تخلله محاصرة قوات الاحتلال لمبانٍ سكنية عدة، وإطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.وفي قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددًا من المناطق بالصواريخ.وأفادت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي طال غرب مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع، مما تسبب بأضرار في ممتلكات الفلسطينيين دون أن يتسبب باصابات.// انتهى //10:20ت م0026