القدس المحتلة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتصعيد في الضفة الغربية والقدس، التي تضمنت شرعنة 9 بؤر استيطانية، وإعداد خطط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وإقرار خطة للتصعيد بحق الفلسطينيين في القدس.وأشارت إلى التنديد الفلسطيني الواسع الذي قابل هذه القرارات الإسرائيلية، والتي وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها تحد لكل الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد، مؤكدة أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي.وتطرقت صحف الاثنين إلى استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وأسفر عنه استشهاد شاب فلسطيني، واعتقال آخرين، إضافة إلى مواصلة المستوطنين تنفيذ هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.وأبرزت ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الزلازل التي ضرب سوريا وتركيا إلى 95 شخصًا، منهم 44 قتيل في تركيا، إضافة إلى 51 في سوريا، كذلك ارتفاع حصيلة الزلزال إلى أكثر من 33 ألف شخص.وركزت صحف فلسطين على تأكيد مؤتمر القدس "صمود وتنمية"، الذي عقد في القاهرة، أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، وتشديده على أن السلام العادل في المنطقة لن يتحقق، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.// انتهى //10:29ت م0028