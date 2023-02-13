القدس المحتلة 22 رجب 1444هـ الموافق 13فبراير 2023م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ثلاثة منازل، في جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال معززة بالجرافات اقتحمت قرية جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وهدمت ثلاثة منازل، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة واعتقال عدد منهم.في سياق متصل، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال اثني عشر فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام لعدة بلدات ومدن فلسطينية في الضفة الغربية.// انتهى //10:30ت م0029