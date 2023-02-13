الرباط 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالته إلى المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس المنعقد بالقاهرة، إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الملتزمة بالسلام والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، من أجل إنقاذ القدس، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك.وأوردت تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في المؤتمر ذاته ، أن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يتعرض لتقويض ممنهج ومستمر على يد الاحتلال الإسرائيلي.وتابعت صحف الرباط عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لافتة النظر إلى توقعات الأمم المتحدة بأن حصيلة الضحايا قد تتضاعف خلال الأيام المقبلة.وتناقلت إعلان وزارة الدفاع بالنيجر عن مقتل عشرة جنود نيجيريين على الأقل، في كمين نصبته مجموعة إرهابية جنوب شرقي البلاد عند الحدود مع مالي.وتطرقت، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في قبرص، وعرفت تنافسًا حادًا بين دبلوماسيين اثنين لقيادة البلاد.وفي صفحاتها الرياضية، تحدثت صحف الاثنين، عن مباراة فريق الهلال وريال مدريد، ضمن نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب، واصفة أداء الفريقين بالجيد والممتع.// انتهى //10:35ت م0030