رفحاء 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واستشارك جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء، إضافة إلى 39 جمعية أيتام بمختلف مناطق المملكة، في مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، في نسختها السادسة، التي تنظمها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.وبين المدير التنفيذي للجمعية مشاري الشمري،لـ "واس" أن المبادرة تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية جمعيات الأيتام، ضمن مسارات مهنية محددة، ووفق أفضل المواصفات التخصصية من أجل تعميق أثر الجمعيات وتميزها في كافة المجالات، عبر سبعة مسارات تخصصية ونوعية تخدم جمعيات الأيتام في المملكة.وأكد الشمري، أن هذه المشاركة ستثمر العديد من المكتسبات، وسيكون لها دور في تنمية عدة مهارات بمختلف المسارات التدريبية التي تتبناها المبادرة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، وينعكس على الجهود والأنشطة والمشاريع التي يقدمونها.//انتهى//10:38ت م0031