إسلام آباد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شعبه إلى العمل الجاد لإخراج باكستان من الأزمة الاقتصادية.وأخبرت عن بدء المحادثات الافتراضية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة دعم اقتصادي، وموافقة مجلس الوزراء الباكستاني على رفع أسعار الكهرباء تلبية لشروط الصندوق.وتطرقت صحف الاثنين إلى استمرار تمرين "أمان ـ 2023" الذي تستضيفه القوات البحرية الباكستانية قبالة سواحل كراتشي بمشاركة قوات من نحو خمسين دولة.ونشرت أنباء إرسال باكستان المزيد من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال.وعرجت صحف إسلام آباد على عمل باكستان وبولندا على استكشاف المزيد من سبل تعزيز التجارة والاستثمارات في قطاعات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، وتجهيز الأغذية، وقطاع الزراعة.وتناولت في الشأن الإقليمي استمرار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.// انتهى //10:40ت م0033