الدمام 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسبحثت أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير الشرقية بمقر الأمانة أمس، خطة التشجير والتوسع الزراعي بحاضرة الدمام، وتحديد المناطق المستهدفة للزراعة، والاستفادة من المياه المعالجة ومراحل إنجازها وخطة العمل المستقبلية للمراحل القادمة.وأكدت أمانة الشرقية أهمية التعاون بين الجانبين ووضع خطة عمل مشتركه لتحديد الاحتياجات والأدوار والمهام والخطط المستقبلية للمستهدفات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وسبل التعاون بين القطاعات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن خطة زمنية محددة.واستعرضت الأمانة إنجازات ومستهدفات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة الحدائق المقترح إنشاؤها، والجاري العمل على طرحها والبالغ عددها 20 حديقة في مختلف أحياء حاضرة الدمام، وخطة التشجير ومعايير التشجير التي تتناسب مع بيئة المنطقة والزهور المستدامة وأنواعها.كما ناقش الاجتماع خطة ومستهدفات الري بالمعالجة الثلاثية، وأهداف المشروع المتمثلة في المحافظة على مخزون المياه الجوفية والبيئة وعدد المواقع المستهدف للري بالمياه المعالجة.// انتهى //10:42ت م0034