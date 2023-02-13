مكة المكرمة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسفعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية أمس مبادرة بعنوان (تعظيمًا وتطهيرًا) بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود وعدد من القيادات النسائية.وأوضحت مديرة إدارة الإرشاد التربوي النسائي رشا بنت مصلح الفهمي أن المبادرة تعنى بتوجيه وإرشاد القاصدات والمنسوبات إلى تأصيل قيم التعظيم والتطهير، إضافة إلى المشاركة في عمليات التنظيف والتطهير ونشر هذا المفهوم وربطه بالمسؤولية المجتمعيّة، بالتعاون مع إدارة التطهير والسجاد، وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية.// انتهى //10:44ت م0035