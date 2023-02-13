الرياض 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، ستيف لوتس.جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية للمملكة، والوفد المرافق له.واستعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز المستجدات الاقتصادية بالمملكة كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.// انتهى //11:02ت م0038