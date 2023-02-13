القدس المحتلة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسوثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 48 فلسطينياً، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ بداية العام الجاري.وذكرت وزارة الصحة في بيان أن 48 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية هذا العام، بينهم تسعة أطفال وسيدتان. وفي القدس المحتلة جدد مستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل الانتشار المكثف في القدس، وهدمت وفق مركز معلومات وادي حلوة ثلاثة منازل اليوم، في قرية جبل المكبر، وتستعد لهدم منازل أخرى، بعد أن سلمت إخطارات بهدمها.من جانبه أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 30 فلسطينياً أصيبوا بجروح ورضوض وحالات اختناق خلال اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم أثناء تصديهم لعمليات الهدم في جبل المكبر.// انتهى //11:06ت م0039