سكاكا 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء عبدالرحمن بن عيد المغيري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة لواء.وهنأ سموه اللواء المغيري على الثقة الكريمة، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.بدوره أعرب مدير شرطة المنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - وبتشريفه بتقلّد الرتبة من سمو أمير المنطقة، والذي يعد دافعًا له لمواصلة العطاء بكل جدّ وإخلاص.// انتهى //11:36ت م0048