الخرطوم 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتماماً باستقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد موسى فكي ، وبحث اللقاء التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، على ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي.ولفتت الانتباه إلى انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشةً "خارطة الطريق للاستمرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة لشرق السودان" بالخرطوم أمس، ضمن المرحلة الثالثة من الاتفاق الإطاري، بمشاركة أعضاء مجلس السيادة السوداني والأطراف المعنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية المشتركة.وأشارت صحف الاثنين إلى ترؤس عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بالقصر الجمهوري أمس، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، وتناول الاجتماع قضية تفويض فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 للعام 2005م ونظام العقوبات المفروضة على السودان ، على خلفية النزاع في دارفور.ونشرت إعلان لجنة الوساطة لاتفاقية جوبا لسلام السودان، عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة ورشة تقويم وتقييم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام التي ستنطلق اليوم بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.وركزت صحف السودان على تأكيد مؤتمر القدس "صمود وتنمية"، أن السلام العادل في المنطقة لن يتحقق، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.// انتهى //11:42ت م0049