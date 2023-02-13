جدة 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسوقّعت صحة جدة اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية وتعاون مشترك، مع جمعية طريحي الفراش، لتقديم البرامج و الخدمات لمستفيدي الرعاية الصحية المنزلية بمحافظة جدة من خلال برنامج "إسناد".وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في برامج الدمج المجتمعي للمستفيدين، إلى جانب تقديم البرامج المعرفية والإرشادية لهم.وتأتي الشراكة المجتمعية بين صحة جدة وجمعية طريحي الفراش لخدمة المرضى، ودعم البرامج الصحية.// انتهى //12:04ت م0052