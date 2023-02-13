الدمام 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية، حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة في محافظة القطيف للتأكد من جاهزيتها.ونتج عن الحملة إغلاق تسع محطات وقود بشكل جزئي في صفوى، لمخالفتها لائحة التطوير المعدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدم تطبيقها لأبرز الاشتراطات اللازمة.وأوضحت الأمانة أنها رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة، الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع كفاءة التشغيل، وشملت الملاحظات عدم الالتزام بإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعدم تركيب شاشات عرض أسعار الوقود، وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني.ودعت أمانة منطقة الشرقية الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك من خلال تسجيل بلاغ لدى مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق "بلدي" للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات، مؤكدة أن فريق الرقابة تواصل أعمالها بهدف تطبيق الأنظمة الموضوعة والإلتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية المعتمدة.// انتهى //12:09ت م0053