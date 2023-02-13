بغداد 22 رجب 1444 هـ الموافق 13 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي أوضح فيها أنه لا زيارة قريبة له إلى واشنطن، مشيرة إلى زيارة الوفد العراقي برئاسة وزير الخارجية فواد حسين إلى واشنطن حيث يواصل مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في شتى المجالات.وأوردت مناقشة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في القاهرة التكامل الاقتصادي بين العراق ومصر والأردن خلال لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرزاق على هامش الموتمر الخامس للبرلمان العربي.ونوهت صحف بغداد بالانفتاح العراقي على دول الخليج العربي الذي من شأنه أن يؤسس لدخول استثمارات واعدة.وتناولت تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بقرارات استيطانية جديدة وسط تنديد فلسطيني عام.وأشارت صحف العراق إلى إمكانية التوافق في السودان وإعلان مجلس السيادة هناك عن توافق وحل يجمع كل الأطراف السودانية المختلفة.// انتهى //12:09ت م0054